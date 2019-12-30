عضو شورى يدعو إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة

ناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/1439هـ.
وأكد عضو الشورى عساف أبوثنين، على ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة ، داعياً إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
فيما طالبت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال توطين قطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية ، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب. وفق “أخبار 24”.
وشدد عضو الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود، على أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة، مؤكداً أنها تعد بوابة لريادة الأعمال للذكور والإناث.
من جانبه دعا عضو الشورى الكتور عبدالله العتيبي إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل بتصنيف مرض “الزهايمر” واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها.