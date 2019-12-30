أطلق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، برنامج الابتعاث الثقافي، الأول من نوعه في تاريخ المملكة، الذي يهدف لابتعاث طلاب سعوديين لدراسة التخصصات الثقافية والفنية في الجامعات العالمية.
وتشمل التخصصات التي يوفرها برنامج الابتعاث الثقافي تخصصات مثل: الموسيقى، والمسرح، والتصميم والمتاحف، والآثار، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، وفنون الطهي، ويفتح التسجيل في البرنامج يوم 19 يناير القادم.
ووجه وزير الثقافة بضم الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص خارج المملكة في التخصصات الثقافية إلى برنامج الابتعاث الثقافي، مبيناً أن البرنامج يمثل المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل في التخصصات الثقافية.
كما يشمل البرنامج مسارين آخرين الأول: مَن تقدموا مسبقاً بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020م فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج، أما الثاني فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى البرنامج لبدء الدراسة عام 2021م.
وستخصص وزارة الثقافة بداية العام المقبل منصة إلكترونية شاملة لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي، الذي يستهدف الدارسين في المراحل المختلفة (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه).
وفق “أخبار 24”.