تركي آل الشيخ يتعهد بالتحقيق فوراً في دعوة مطرب يمني أساء للمملكة لحفل بجدة

تعهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالتحقيق في دعوة المطرب اليمني، صلاح الأخفش، لحفل في محافظة جدة.
وكان الأخفش قد أعلن عبر حسابه في “تويتر” عن إحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل بجدة، ضمن مهرجان “أنغامي” الترفيهي.
وأثارت دعوة الأخفش لهذه الاحتفالية الكثير من الجدل، إذ تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنائي للأخفش، يسيء فيه للمملكة وللقيادة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ أن هذه الدعوة غير مقبولة تماماً، متعهداً بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.