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أخبار محلية > تركي آل الشيخ يتعهد بالتحقيق فوراً في دعوة مطرب يمني أساء للمملكة لحفل بجدة
30/12/2019   5:33 م

تركي آل الشيخ يتعهد بالتحقيق فوراً في دعوة مطرب يمني أساء للمملكة لحفل بجدة

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تعهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالتحقيق في دعوة المطرب اليمني، صلاح الأخفش، لحفل في محافظة جدة.

وكان الأخفش قد أعلن عبر حسابه في “‏تويتر” عن إحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل بجدة، ضمن ‏مهرجان “أنغامي” الترفيهي.‏

وأثارت دعوة الأخفش لهذه الاحتفالية الكثير من الجدل، إذ تداول ‏العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنائي ‏للأخفش، يسيء فيه للمملكة وللقيادة. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أكد  رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه،‏ تركي آل الشيخ أن هذه الدعوة غير مقبولة تماماً، متعهداً بالتحقيق ‏في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

تركي آل الشيخ يتعهد بالتحقيق فوراً في دعوة مطرب يمني أساء للمملكة لحفل بجدة

أخبار محلية
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