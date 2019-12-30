إدواردو خارج حسابات الوحدة.. وباخشوين سليم

علمت «دنيا الرياضة» أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن دخول إدارة الوحدة في مفاوضات مع لاعب وسط الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو، وأكدت المصادر بأن الوحداويين لم يفتحوا أي خط اتصال من أجل استقطاب إدواردو، مؤكدة في الوقت ذاته عن وجود مفاوضات متقدمة مع لاعب وسط الفيصلي البرازيلي غوستافو، لتدعيم وسط الفريق في الفترة المقبلة.
في المقابل، تدرس الإدارة الوحداوية عدداً من العروض التي وصلت للحارس الجزائري مصطفى زغبة، من أجل الاتفاق مع الأخير على اختيار أحد هذه العروض للانتقال من «الأحمر»، بطلب من المدرب الأوروغوياني كارينيو الذي أبعد الحارس من حساباته، بسبب عدم قناعته بإمكاناته، وأصبح يعتمد على الحارس عبدالله الجدعاني، وأبانت المصادر أن كارينيو يفكر جدياً في الاستفادة من خانة الحارس الأجنبي واستبداله بلاعب أجنبي في وسط الملعب.
من جهة ثانية، طمأن الوحداويون جماهير الفريق على لاعب الوسط وليد باخشوين بعد أن خرج مصاباً في أخر مباراة مع الفيصلي، إذ كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته، وهي عبارة عن كدمة بسيطة، لن تعيقه عن المشاركة في مباراة الفريق المقبلة مع الرائد يوم الخميس ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.