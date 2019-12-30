اليوم… «عمومية الأهلي» تكشف مصير إدارة الصائغ

تعقد مساء اليوم الاثنين الجمعية العمومية «غير العادية» للنادي الأهلي في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي، التي دعا لها المهندس أحمد الصائغ رئيس مجلس إدارة النادي، بناءً على طلب عدد من أعضاء شرف النادي الذهبيين، وفي مقدمتهم الأمير منصور بن مشعل، والأمير نواف بن عبد العزيز بن تركي، والدكتور ياسر محروس، لمناقشة إدارة النادي الأهلي في عدد من الملاحظات، ومواجهتها في عدد من المخالفات التي يراها الأعضاء، تمهيداً للرفع بها إلى الهيئة العامة لرياضة، مطالبين بإسقاط عضوية رئيس النادي وحل مجلس الإدارة الحالي.
من جهة أخرى، أثارت الخسارة التي تعرض لها الأهلي أمام الشباب، أول من أمس، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الغضب بين أنصار النادي، وحمّل عدد كبير منهم المشرف العام على كرة القدم وإدارة النادي المسؤولية الأكبر في التعثر، لانشغالهم في الإعداد للجمعية العمومية غير العادية وتركهم تجهيز وإعداد الفريق معنوياً للمواجهة.
وعبّر السويسري كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي عن غضبه على هذه الخسارة بشكل مباشر عقب المباراة، مؤكداً عدم رضاه عن الأداء المقدم والنتيجة التي خرجت بها المواجهة وأفقدت الفريق ثلاث نقاط هامة في مشوار الفريق نحو المنافسة، مطالباً اللاعبين بمسح الصورة التي ظهر بها الجميع في المباراة وتعويضها في المواجهات المقبلة ابتداء من لقاء الفيحاء الخميس المقبل في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكد كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي عدم ظهور فريقه بالشكل المطلوب في مباراة الشباب وتلقيه خسارة بهدف دون رد. وقال عقب المباراة من خلال حديثه لوسائل الإعلام: ظهرنا بشكل جيد في أول ربع ساعة من اللقاء بعدها استطاع الفريق المنافس من التسجيل والتقدم بالنتيجة من كرة خطأ أثمرت عن هجمة وحيدة جاءت من كرة مرتدة، ورغم امتلاكنا زمام المبادرة في معظم دقائق المباراة، فإننا واجهنا متاريس دفاعية مكثفة، وحقيقة أن الشباب ظهر بشكل منظم كبير في خط دفاعه.
ودافع مدرب فريق الأهلي على قرار إشراكه للاعب عمر السومة الذي لم يظهر بالشكل المطلوب بعد الاستعانة به مع مطلع الشوط الثاني، وقال إن اللاعب جاهز للعب لمدة 45 دقيقة على الأقل، وأضاف: لا يمكن الدفع به للمشاركة دون أن يكون جاهزاً، سيما أن اللاعب من العناصر المهمة للفريق التي نحتاج إلى أن يكون متواجدا معنا في المواجهات المقبلة.
من جهة ثانية، طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة النادي الأهلي برفع القائمة الأولية الخاصة بمواجهة الفريق في الملحق المؤهل لدوري المجموعات في دوري الأبطال الآسيوي في نسخته المقبلة، حيث حدد الاتحاد القاري موعد 13 من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لرفع قائمة الأهلي الأولية لمباراة الملحق، مشيراً إلى أن النادي الأهلي السعودي يملك أحقية استبدال خمسة لاعبين قبل يوم 21 من نفس الشهر. وفق “الشرق الأوسط”.
ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب عمر السومة المهاجم الدولي السوري والمحترف في صفوف النادي الأهلي بجانب زميله دجانبني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر قائمة الفريق المقدمة من قبل السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي، بينما ستكون المفاضلة بين اللاعبين الباقين لاختيار الاسمين المكملين من العناصر الأجنبية الأربعة التي يحق للنادي الاستعانة بهم في المنافسة الآسيوية من الأسماء السبعة التي تضمها قائمته المحلية ويشترط الاتحاد الآسيوي على أن يكون أحدهم لاعب آسيوي.
ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي الفائز من مباراة لوكوموتيف الأوزبكي أمام استقلول بطل طاجيكستان يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر يناير المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، لتحديد الفريق المتأهل الذي سينضم لفرق المجموعة الأولى في دوري الأبطال الآسيوي، بجانب الوحدة الإماراتي، والشرطة العراقي، والمتأهل من مباراة الملحق رقم 4.