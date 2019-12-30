النصر يطالب بحكام أجانب أمام الاتحاد

كشفت مصادر عن تقديم النصر لخطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب تكليف طاقم تحكيمي أجنبي في مواجهة الاتحاد المقرر إقامتها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن لقاءات الجولة الـ14 مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في العاشر من يناير المقبل، كما ستطالب إدارة “العالمي” بإسناد قيادة مباريات الفريق في الدوري للحكام الأجانب.
من جانب آخر علمت مصادر “دنيا الرياضة” أن إدارة النصر ستؤمن طائرة خاصة لنقل الفريق إلى جدة تأهباً لمواجهة التعاون السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في نهائي كأس السوبر.
إلى ذلك يستأنف “الفريق الأصفر” تدريباته على ملعب الفئات السنية بمقر النادي اليوم (الاثنين) بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون يوم أمس (الأحد)، إذ سيبدأ مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا في إعداد الفريق لمواجهة كأس السوبر أمام التعاون في الوقت الذي لاتزال الرؤية غير واضحة بخصوص مدى إمكانية مشاركة الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد في المواجهة، على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية الأيام الماضية، فيما سيتواجد المهاجم عبدالفتاح آدم في قائمة الفريق بعد شفائه من الإصابة التي غيبته عن مباراتي ضمك والفيحاء.
وقدم عضو النصر الذهبي عبدالعزيز بغلف دعماً مالياً للنادي بقيمة مليون ريال، وثمنت إدارة النادي الدعم غير المستغرب من بغلف، وشكرته نظير دعمه.