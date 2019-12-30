بالفيديو.. الهلال يفوز بجائزة “جلوب سوكر” كأفضل نادٍ عربي 2019

فاز نادي الهلال بجائزة “جلوب سوكر” العالمية كأفضل نادٍ عربي لعام 2019، حيث تسلّم رئيس النادي فهد بن نافل الجائزة خلال الحفل السنوي في نسخته الـ 14 بدبي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثّتها قناة “دبي الرياضية” لحظة تسلّم بن نافل للجائزة، حيث قدّم شكره للجنة المنظمة ولإدارة الهلال وجهازه الفني ولاعبيه، واعداً بتحقيق مزيد من الجوائز في السنوات القادمة.
جاء ذلك في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأحد في مدينة دبي على هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال بـ”تويتر” محتفلاً: “كبير آسيا يتوّج بجائزة جلوب سوكر العالمية كأفضل نادي عربي لعام 2019″، ليضيف الهلال هذه الجائزة لإنجازات العام بعد تتويجه باللقب الآسيوي. وفق “أخبار 24”.
الهلال السعودي @Alhilal_FC يفوز بجائزة كووورة لأفضل ناد عربي في عام 2019#GlobeSoccer @Globe_Soccer pic.twitter.com/exnIfDf27H
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 29, 2019