“الأرصاد” تطلق عدداً من التنبيهات بتقلبات جوية على 8 مناطق

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدداً من الإنذارات المتقدمة، حذرت خلالها من تقلبات جوية على عددٍ من المناطق اليوم (الإثنين)، تتضمن نشاطاً للرياح السطحية، ما يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.
ففي الرياض، حذرت الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على محافظات (الدوادمي، والغاط، والقويعية، والمجمعة، وشقراء، وعفيف)، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا وحتى الـ7 مساءً.
فيما نبهت الأرصاد من تقلبات في الطقس على محافظة حفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، تتضمن نشاطاً في الرياح السطحية، تسبب تدنياً في الرؤية الأفقية، خلال الفترة من 12 ظهراً حتى السابعة مساءً.
كما بثت الهيئة تنبيهاً باحتمال حدوث ذات التقلبات الجوية على محافظتي رفحاء وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً.
وفي القصيم شملت التنبيهات تحذيرات من احتمال وقوع تقلبات جوية تتضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في الرؤية الأفقية أيضاً على محافظات (البدائع، والرس، والمذنب، وبريدة، وعقلة الصقور، وعنيزة)، قد تبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى السادسة مساءً.
وحذرت الأرصاد في منطقة حائل من رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على محافظات (الحائط، والسليمي، والسنان، وبقعاء، وحائل، وموقق)، حيث توقعت الهيئة أن تستمر حتى الساعة 6 مساءً.
وفي منطقة المدينة المنورة حذرت التنبيهات من ذات التقلبات الجوية، على محافظات (الحناكية، والمدينة المنورة، والمهد)، خلال الفترة من 12 ظهراً وحتى الـ7 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وشملت التنبيهات تحذيرات من احتمال حدوث نشاط في الرياح المسببة لإثارة الأتربة، ما يؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات (الخرمة، والموية، وتربة، ورنية)، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بدءاً من الساعة 12 ظهر اليوم وحتى الساعة السابعة مساءً.
في حين حذرت التنبيهات من نشاط في الرياح المثيرة للأتربة المسببة لتدني الرؤية الأفقية اليوم الإثنين على محافظتي تثليث وبيشة بمنطقة عسير، يُتوقع أن تستمر حتى الساعة 7 مساءً.