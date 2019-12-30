قررت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، رفع عدد الرحلات ‏ إلى 16 رحلة يوميًا، تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي (1440- ‏‏1441هـ)‎.‎

وأشارت الإدارة إلى أن جدول الرحلات الجديد لقطار الحرمين ‏السريع سيبدأ العمل به اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الثالث من ‏ يناير 2020 وحتى التاسع عشر من نفس الشهر.‏

وأوضحت أن الرحلات الجديدة تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الحادية ‏عشرة مساءً دون توقف طوال أيام الأسبوع، ما بين محطة قطار ‏مطار الملك عبد العزيز الجديد بجدة، مروراً بمحطات مدينة ‏الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة‎.

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وفق “أخبار 24”.