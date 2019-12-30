قررت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، رفع عدد الرحلات إلى 16 رحلة يوميًا، تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي (1440- 1441هـ).
وأشارت الإدارة إلى أن جدول الرحلات الجديد لقطار الحرمين السريع سيبدأ العمل به اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الثالث من يناير 2020 وحتى التاسع عشر من نفس الشهر.
وأوضحت أن الرحلات الجديدة تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً دون توقف طوال أيام الأسبوع، ما بين محطة قطار مطار الملك عبد العزيز الجديد بجدة، مروراً بمحطات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.