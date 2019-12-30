توصية لـ”الشورى” بإلزام “الخدمة المدنية” بالعمل على إعادة تصنيف الوظائف

أفادت مصادر بأن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، أوصت بإلزام وزارة الخدمة المدنية بإعادة تصنيف الوظائف، والعمل على توحيد السلالم الوظيفية.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بحسب “المدينة” قدمت ست توصيات للمجلس بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية.
وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية، فيما يتعلق بتصنيف الوظائف، لعدم وجود تصنيف لبعض الوظائف، ما يتسبب في حرمان بعض المواطنين من التسجيل على منصات التوظيف، مشددةً على ضرورة التأكيد على الجهات الحكومية بأهمية توضيح معايير التوظيف، مثل الاختبارات التحريرية والمقابلات وإعلان الأسماء.
كما دعت اللجنة لإلزام الوزارة بالعمل على توحيد سلالم الرواتب في جميع الوزارات والهيئات، والحد من تعدد السلالم الوظيفية، لافتة إلى أن توحيد سلالم الرواتب يحقق العدالة التنظيمية للموظفين وفق مبدأ الجدارة.
وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة تقييم تجربة الموزارة في تطبيق لامركزية التوظيف، بجانب توحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، ومنح الجهات الحكومية صلاحية الدخول إليها، مطالبةً بمراجعة هيكلة وزارة الخدمة المدنية التنظيمي كي يتوافق مع مهامها الفعلية.