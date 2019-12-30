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أخبار محلية > بيان من أمانة حفر الباطن بعد هجوم أحد الكلاب الضالة على طفلة وإصابتها بجروح
30/12/2019   1:16 م

بيان من أمانة حفر الباطن بعد هجوم أحد الكلاب الضالة على طفلة وإصابتها بجروح

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أصدرت أمانة محافظة حفر الباطن بيانًا بشأن حادِثة هجوم أحد الكلاب الضالة على طفلة في حي التلال، والتي أسفرت عن جروح في رأس ووجه الطفلة.

وأكدت الأمانة أنها تقوم بمكافحة الكلاب الضالة المنتشرة بالأحياء بصفة دورية ووفق برامج ثابتة، من خلال التطعيم والتطهير، حيث تم بالفعل التخلص من عدد كبير من هذه الكلاب، فضلاً عن مباشرة بلاغات المواطنين والوقوف عليها أولًا بأول.

وأشارت على لسان متحدثها الرسمي علي المطيري إلى وجود تعاون بين الأمانة والمحافظة ودوائر معنية أخرى، لإبعاد مربي الأغنام وأصحاب الأحواش مسافة كافية عند أحياء المدينة باعتبارها مصدراً لتواجد الكلاب الضالة. وفق “أخبار 24”.

وبينت أنها بصدد اعتماد مشروع واسع في مكافحة وتجفيف مصادر تكاثر هذه الكلاب في الحفر العميقة المنتشرة على أطراف المدينة.

بيان من أمانة حفر الباطن بعد هجوم أحد الكلاب الضالة على طفلة وإصابتها بجروح

أخبار محلية
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