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أخبار محلية > تستعد بالحلاقة والغسيل.. فيديو يرصد عملية تجهيز الإبل المشاركة في المزاين
30/12/2019   1:16 م

تستعد بالحلاقة والغسيل.. فيديو يرصد عملية تجهيز الإبل المشاركة في المزاين

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يحرص ملاك الإبل على العناية بمظهر إبلهم المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز، ورصد تقرير مصور تواجد حلاقين متخصصين بحلاقة وبر الإبل؛ وذلك لتجهيزها للمشاركة في المهرجان.

وقال أحد حلاقي الإبل، إنه بدأ المهنة منذ 6 سنوات، مضيفا أنه يبدأ عمله صباحا بالاتفاق مع مالكي الإبل لحلاقتها وغسيلها تحضيرا للمشاركة في المزاين.

وأظهر التقرير الذي بثه حساب “مهرجان الإبل” في “تويتر”، سيارة مجهزة بمضخة مياه تُستخدم لغسيل الإبل، بالإضافة إلى استخدام أمشاط خاصة ومواد مثبتة لتزيين وبر الإبل. وفق “أخبار 24”.

تستعد بالحلاقة والغسيل.. فيديو يرصد عملية تجهيز الإبل المشاركة في المزاين

أخبار محلية
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