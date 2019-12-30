تستعد بالحلاقة والغسيل.. فيديو يرصد عملية تجهيز الإبل المشاركة في المزاين

يحرص ملاك الإبل على العناية بمظهر إبلهم المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز، ورصد تقرير مصور تواجد حلاقين متخصصين بحلاقة وبر الإبل؛ وذلك لتجهيزها للمشاركة في المهرجان.
وقال أحد حلاقي الإبل، إنه بدأ المهنة منذ 6 سنوات، مضيفا أنه يبدأ عمله صباحا بالاتفاق مع مالكي الإبل لحلاقتها وغسيلها تحضيرا للمشاركة في المزاين.
وأظهر التقرير الذي بثه حساب “مهرجان الإبل” في “تويتر”، سيارة مجهزة بمضخة مياه تُستخدم لغسيل الإبل، بالإضافة إلى استخدام أمشاط خاصة ومواد مثبتة لتزيين وبر الإبل. وفق “أخبار 24”.
لمظهر الإبل عناية فائقة وإهتمام من قبل ملاكه ، عدسة كاميرا برنامج #ليالي_الصياهد ترصد تواجد حلاقي الإبل في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4 pic.twitter.com/mFLJsHHiAZ
— مهرجان الإبل (@alaibilfestival) December 29, 2019