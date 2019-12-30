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أخبار محلية > “شتاء الرياض” يحدد موعد جديد لعرض مسرحية “الذيب في القليب” من بطولة ناصر القصبي
30/12/2019   8:25 ص

“شتاء الرياض” يحدد موعد جديد لعرض مسرحية “الذيب في القليب” من بطولة ناصر القصبي

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حدد موسم “شتاء الرياض”، الموعد الجديد لعرض مسرحية “الذيب في القليب” التي يقوم ببطولتها الفنان ناصر القصبي، وذلك بالقاعة الزرقاء على مسرح جامعة الأميرة نورة.

وأوضح حساب “شتاء الرياض” عبر حسابه بـ”تويتر”، أن العرض سيكون من أفضل العروض الحديثة ويقام في الفترة من 2 وحتى 18 يناير المقبل، لافتاً إلى أن تذاكر العرض ستوفر بفروع فيرجين ميجا ستورز.

وفق “أخبار 24”.

“شتاء الرياض” يحدد موعد جديد لعرض مسرحية “الذيب في القليب” من بطولة ناصر القصبي

أخبار محلية
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