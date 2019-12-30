“شتاء الرياض” يحدد موعد جديد لعرض مسرحية “الذيب في القليب” من بطولة ناصر القصبي

حدد موسم “شتاء الرياض”، الموعد الجديد لعرض مسرحية “الذيب في القليب” التي يقوم ببطولتها الفنان ناصر القصبي، وذلك بالقاعة الزرقاء على مسرح جامعة الأميرة نورة.
وأوضح حساب “شتاء الرياض” عبر حسابه بـ”تويتر”، أن العرض سيكون من أفضل العروض الحديثة ويقام في الفترة من 2 وحتى 18 يناير المقبل، لافتاً إلى أن تذاكر العرض ستوفر بفروع فيرجين ميجا ستورز.
مسرحية الذيب في القليب هي من أجمل المسرحيات السعوديَّة الحديثة 💙
واللي تعبّر عن قوَّة مسرحنا وجماله ✨
لا تفوت حضورها من 2 إلى 18 يناير 😍
للحجز:https://t.co/5XQZLbABDY#شتاء_الرياض pic.twitter.com/XUeUuOkzhy
— شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) December 29, 2019
وفق “أخبار 24”.