روى شاب سعودي قصة عمله بورشة صغيرة لبيع المسامير بمكة المكرمة، رغم حصوله على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة تناقا الوطنية بماليزيا.
وأوضح الشاب علي العسيري، أنه عاد إلى الوطن بعد تخرجه عام 2016، لكنه لم يجد فرصة عمل بالجهات والشركات التي تقدم لها.
وبّين العسيري وفقاً لـ”سبق”، أنه اضطر إلى العمل بورشة والده المتخصصة في المعدات الصناعية وبيع صوف الزيت والسيور والمسامير.
ونصح العسيري، الشباب الذين ينتظرون الوظيفة بالعمل في أي مجال واكتساب الخبرات، وعدم الاستسلام وانتظار المستقبل للحصول على وظيفة، متمنياً أن يجد فرصة العمل المناسبة له بالقطاع الحكومي أو الخاص.