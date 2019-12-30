من الأربعاء القادم.. تحصيل 10 ريالات على كل تذكرة طيران داخلية وهذه الفئات معفاة

اعتبارا من الأربعاء القادم الأول من يناير 2020 سيتم تحصيل 10 ريالات على كل تذكرة طيران داخلية؛ لصالح هيئة الطيران المدني، على جميع الناقلات الجوية.
وتقرر إعفاء 4 فئات، هم الركاب الرُضع، وطاقم الطائرة المكلف بأداء واجبات على متنها، والطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف، والركاب المواصلون “ترانزيت” الذين يمكثون داخل الطائرة ولا يستخدمون مرافق المطار.
كانت هيئة الطيران المدني قد أوضحت أن الـ10 ريالات على كل مسافر مغادر أو قادم تمثل قيمة أجور مرافق المطارات؛ نظير استخدام المسافرين لها؛ لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها.وفق “أخبار 24”.