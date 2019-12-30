كشفت أمانة منطقة الرياض عن شروط وضوابط قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، والتي تضمنت كيفية احتساب المقابل المالي، وتوضيح الأنشطة المستثناة من ذلك المقابل.
وأوضحت الأمانة أن المقابل المالي يُحتسب بالمتر المربع ونوع النشاط، وأن وجود الكاميرات شرط أساسي للأنشطة التجارية، مع تطبيق ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة.
وأضافت الأمانة أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي هي الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.
وفق”أخبار 24″.