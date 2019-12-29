“أمن الدولة” ينشر صورا “لإرهابيي عملية الدمام” ولقطات للمضبوطات

نشرت رئاسة أمن الدولة صوراً للإرهابيين اللذين تم تحييدهما في العملية الأمنية بمدينة الدمام يوم الأربعاء الماضي والتي انتهت بقتلهما بعد أن بادرا بإطلاق النار على رجال الأمن.
كما نشرت مقطع فيديو وصوراً لموقع العمليات والمضبوطات التي عثر عليها بحوزة المطلوبين.
إحباط عملية إرهابية وشيكة باستخدام مركبة تم فيها ضبط (٥) كجم من مادة (RDX) شديدة الانفجار وسِلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي، ونتج عن تبادل إطلاق النار مع المكلفين بها مقتََل (٢) اثنين منهم ، سعوديين ، والقبض على ثالث . pic.twitter.com/62WGZMaTfH
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 29, 2019
وفق “أخبار 24”.