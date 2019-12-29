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أخبار محلية > “أمن الدولة” ينشر صورا “لإرهابيي عملية الدمام” ولقطات للمضبوطات
29/12/2019   6:16 م

“أمن الدولة” ينشر صورا “لإرهابيي عملية الدمام” ولقطات للمضبوطات

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نشرت رئاسة أمن الدولة صوراً للإرهابيين اللذين تم تحييدهما في العملية الأمنية بمدينة الدمام يوم الأربعاء الماضي والتي انتهت بقتلهما بعد أن بادرا بإطلاق النار على رجال الأمن.

كما نشرت مقطع فيديو وصوراً لموقع العمليات والمضبوطات التي عثر عليها بحوزة المطلوبين.

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وفق “أخبار 24”.

“أمن الدولة” ينشر صورا “لإرهابيي عملية الدمام” ولقطات للمضبوطات

أخبار محلية
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