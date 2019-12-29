أوصت إدارة تعليم الباحة بإبعاد أحد المعلمين فوراً عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من دخول المدرسة التي يعمل بها، بسبب تعديه على الذات الإلهية بشطب اسم الجلالة من أوراق أحد الاختبارات وكتابة كلمة “الشيطان” بدلاً منه.
وأبلغ “تعليم الباحة” الجهات الأمنية بالواقعة، والتي بدورها شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المعلم.
وقال متحدث “تعليم الباحة”، محمد هضبان، إنه تم تحرير محضر بالواقعة في حينه، حيث وجّه مدير التعليم بالمنطقة بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للتحقيق حول الواقعة، والوقوف على ملابساتها.
وأوضح أنه تم على الفور سحب أوراق الأسئلة التي وزّعها المعلم على الطلاب، لافتاً وفقاً لصحيفة “سبق” إلى أن المشرف التربوي الزائر وقائد المدرسة قاما بالتأكد من سحب كل الأوراق من الطلاب.
من جهتها، ذكرت مصادر أن المعلم، الذي يعمل بإحدى المدارس الابتدائية بالباحة، دخل مدرسته الثلاثاء الماضي وهو في حالة غريبة، وأصر على اختبار مادته في ذلك اليوم على الرغم من أن موعد اختبارها محدد مسبقاً في اليوم التالي.
وأبانت أن المعلم قام بتوزيع أوراق الاختبار على الطلاب بعد أن قام بشطب اسم الجلالة المكتوب في موضعين بورقة الاختبار، وكتب بدلاً من ذلك كلمة “الشيطان”، موضحة أنه تم على الفور جمع الأوراق من الطلاب بعد خروج المعلم، ومن ثم تم إبلاغ إدارة التعليم بالأمر.
وذكرت أن المعلم كان قد تلفظ في الأسبوع السابق للواقعة بالسباب والقذف داخل المدرسة، وأشعل سيجارة غير مكترث بالأنظمة التي تمنع ذلك، مضيفة أن المعلم نفسه كان قد تهجم قبل عدة أسابيع على مدرستين بالمنطقة وتهجم على منسوبيهما الذين وثّقوا الواقعة وأبلغوا إدارة التعليم عنها.
وأشارت المصادر إلى أنه سبق للمعلم أن اعتدى قبل 3 سنوات على أحد طلاب الصفوف الأولية بالمدرسة التي كان يعمل بها آنذاك، كما تشاجر مع معلم آخر في ذات المدرسة.