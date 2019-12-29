وفاة معلم في مدرسة بجدة متأثراً بنوبة قلبية مفاجئة تعرض لها داخل لجنة اختبار

توفي معلم التربية الفنية بمدرسة الأمير خالد بن فهد المتوسطة النموذجية التابعة لتعليم بجدة، “علي البطاطي”، أثناء تأدية عمله في إحدى لجان الاختبارات.
وكان المعلم قد تعرض لنوبة قلبية مفاجئة داخل لجنة الاختبار، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه تُوفي هناك.
من جانبها، تقدمت إدارة المدرسة ومنسوبوها بخالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي المعلم البطاطي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وستقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة المغرب اليوم الأحد في المسجد المجاور لمقبرة الفيصلية.
اصيب رحمة الله تعالى بنوبة قلبية اثناء تأدية عمله في احدى لجان الاختبارات بالمدرسة اليوم
المربي الفاضل المرحوم الأستاذ القدير علي بن سالم البطاطي..
رحمك الله يا ابو عبد العزيز وجعل قبرك روضة من رياض الجنة وألهمنا و أهلك وذويك الصبر والسلوان..
.. وانا لله وانا اليه راجعون.. pic.twitter.com/XRuqRCCr2A
— م.الأميرخالد بن فهد (@khfschool2) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.