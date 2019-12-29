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أخبار محلية > وفاة معلم في مدرسة بجدة متأثراً بنوبة قلبية مفاجئة تعرض لها داخل لجنة اختبار
29/12/2019   6:14 م

وفاة معلم في مدرسة بجدة متأثراً بنوبة قلبية مفاجئة تعرض لها داخل لجنة اختبار

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توفي معلم التربية الفنية بمدرسة الأمير خالد بن فهد المتوسطة النموذجية التابعة لتعليم بجدة، “علي البطاطي”، أثناء تأدية عمله في إحدى لجان الاختبارات.

وكان المعلم قد تعرض لنوبة قلبية مفاجئة داخل لجنة الاختبار، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه تُوفي هناك.

من جانبها، تقدمت إدارة المدرسة ومنسوبوها بخالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي المعلم البطاطي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة المغرب اليوم الأحد في المسجد المجاور لمقبرة الفيصلية.

وفق “أخبار 24”.

وفاة معلم في مدرسة بجدة متأثراً بنوبة قلبية مفاجئة تعرض لها داخل لجنة اختبار

أخبار محلية
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