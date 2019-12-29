“أمن الدولة” يكشف عن تفاصيل العملية الأمنية في الدمام.. ويعلن مقتَل إرهابيين والقبض على ثالث

كشفت رئاسة أمن الدولة إحباط عملية إرهابية بمدينة الدمام صباح الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن مقتَل مطلوبين أمنيًا والقبض على عنصر ثالث.
وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة بأنه توفر لدى الجهة المختصة بأمن الدولة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.
وأضاف أن الجهود الأمنية أسفرت عن رصد وجود المركبة (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح الأربعاء الماضي، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما.
وأوضح أن المطلوبين أمنياً اللذين قتلا هما (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية. وفق “أخبار 24”.
كما أسفرت العملية الأمنية بحسب بيان أمن الدولة، عن القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلوجرامات داخل السيارة المعدة للعملية، إذ أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة إلى أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سِلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.