“الحقيل” يسلّم عددًا من الأسر وحداتهم السكنية في مشروع “شمس الديار” بالرياض

سلّم وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الأحد)، عددًا من الأسر وحداتهم السكنية الجديدة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع “شمس الديار”، الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي يوفر أكثر من 500 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس.
ويعد المشروع واحدا من 16 مشروعاً قيد الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى الرياض، توفّر 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال.
ويتميز إسكان “شمس الديار”، الممتد على مساحة تتجاوز 343 ألف م2، بموقعه من الجهة الشمالية للعاصمة بمحاذاة طريق الأمير فيصل بن بندر، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، علاوة على اكتمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار.
وكشف المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، عن أن هناك 70 مشروعاً تحت الإنشاء في مختلف المناطق، بدأ البناء في نحو 57 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة تتنوع بين الشقق والفلل وتاون هاوس، تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، وذلك تحت إشراف ومتابعة برنامج “وافي”.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لشركة “الديار العربية” نايف العطاوي، عن أن المشروع ينتهج أسلوب البناء بالتقنيات الحديثة ممثلة في تقنية البناء بالبريكاست، مع استخدام عناصر إنشائية ذات جودة عالية في عمليات التشطيب.
وأشار إلى أن متوسط مدة بناء الوحدات السكنية في المشروع فيلتين في اليوم الواحد، وما زال العمل جاريا حالياً على استكمال المراحل المتبقية من المشروع تمهيداً لتسليم المزيد من الوحدات للمستفيدين، مؤكداً أن المشروع سيكون مكتملاً خلال العام القادم.
وفق “أخبار 24”.