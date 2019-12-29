هيئة السياحة: القطع الأثرية التي عُثر عليها بمكة تعود إلى العصر الإسلامي المبكر

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن هوية القطع الأثرية، التي عُثر عليها بجوار مقبرة المعلاة الأثرية بمكة المكرمة أثناء عمل إحدى الشركات في الموقع.
وأبانت أن هذه القطع شواهد أثرية مكتوبة بالخط الإسلامي تستخدم شواهد للقبور، بالإضافة إلى كسر من الفخار، وجميعها تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة.
وأوضح مدير عام التسجيل وحماية الآثار في قطاع التراث الوطني بالهيئة الدكتور نايف القنور، أنه يجري حاليا تسليم القطع للهيئة ليقوم المتخصصون في قطاع الآثار بالكشف عليها ودراستها بشكل أعمق.
وأكد أن فريقا مختصا من الهيئة، سيتابع أعمال الحفر في الموقع بشكل يومي تحسبًا لظهور أي معالم أو قطع أثرية، بالتنسيق المباشر مع أمانة العاصمة المقدسة والشركة المنفذة، معرباً عن شكره للمسؤولين في الجهتين على تعاونهم مع الهيئة. وفق “أخبار 24”.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت أمس، أنه خلال قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله لمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد، المجاور لمقابر المعلاة التاريخية، عُثر على قطع أثرية، حيث تم التنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة بالعاصمة المقدسة لمباشرة الموقع وتسلم القطع والإشراف على المراحل القادمة من أعمال الحفر.