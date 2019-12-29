جسر الملك فهد يطلق خدمة حجز مواعيد الشاحنات.. والبداية غداً

تطلق المؤسسة العامة لجسر الملك فهد يوم غد (الإثنين)، خدمة حجز مواعيد الشاحنات بمنفذ الجسر، بهدف تنظيم حركة نقل البضائع من وإلى البحرين بسلاسة وفي وقت قصير.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة عماد المحيسن أن خدمة حجز مواعيد الشاحنات تسهم في تحفيز التشغيل بالسعة الكاملة في منفذ الجسر على مدار اليوم، لتسريع عمليات دخول وخروج الشاحنات، مضيفا أن الخدمة تتم بالتنسيق مع الجمارك، وتبادل ودعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية المندرج ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن العمل على خدمة حجز الشاحنات يتم حاليا في ميناء الملك عبدالعزيز، كما أنها ستطبق على جميع المنافذ والموانئ والمطارات بالمملكة.
وبين أن أعداد الشاحنات التي تعبر المنفذ يوميا تتراوح بين 700 – 1500 شاحنة، حيثُ أن النظام الجديد سيحد من عمليات النقل غير النظامية.