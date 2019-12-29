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أخبار محلية > طرح 1382 وظيفة نسائية في القطاع الخاص بغرفة الرياض
29/12/2019   1:27 م

طرح 1382 وظيفة نسائية في القطاع الخاص بغرفة الرياض

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طرحت غرفة الرياض خلال ملتقى التوظيف النسائي الأول في القطاع الخاص، (1382) وظيفة في عدد من المجالات، وذلك بمشاركة 39 منشأة خاصة.

وتقدم لشغل الوظائف المطروحة، خلال الملتقى الذي نُظم بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عدد (836) باحثة عن العمل.

كما جرى على هامش الملتقى تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.

وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، المهندس منصور الشثري، بالتعاون والتجاوب الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مؤكداً مواصلة الجهود لإقامة العديد من الملتقيات لتوفير فرص التوظيف للراغبين من الباحثين عن العمل.

طرح 1382 وظيفة نسائية في القطاع الخاص بغرفة الرياض

أخبار محلية
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