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أخبار محلية > بعد عام على إلغائها.. نائب هولندي يعيد طرح مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد ﷺ
29/12/2019   1:27 م

بعد عام على إلغائها.. نائب هولندي يعيد طرح مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد ﷺ

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أعلن النائب الهولندي، المناهض للإسلام خيرت فيلدرز، أمس (السبت)، إعادة طرح خطته لتنظيم مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تصور النبي محمد ﷺ، وذلك بعد مرور أكثر من عام على إلغائها.

ودعا فيلدرز زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي، متابعيه على “تويتر” إلى إرسال رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد ﷺ، مضيفًا: “يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية”.

وكان فيلدرز قد ألغى مسابقة مماثلة في أغسطس من العام الماضي، بعد اعتقال الشرطة رجلا هدد بقتله بسبب خطته، وخشية حدوث هجمات في هولندا. وفق “أخبار 24”.

بعد عام على إلغائها.. نائب هولندي يعيد طرح مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد ﷺ

أخبار محلية
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