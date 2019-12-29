نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > توجه لوضع حواجز أوتوماتيكية لتنظيم حركة الحشود في الحرم المكي
29/12/2019   1:26 م

توجه لوضع حواجز أوتوماتيكية لتنظيم حركة الحشود في الحرم المكي

+ = -
781

كشفت مصادر عن أن الجهات الأمنية في المسجد الحرام وجهت بوضع حواجز أوتوماتيكية لتنظم حركة الحشود، عوضاً عن الحواجز البلاستيكية الحالية التي يجري التحكم بها يدويا.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “مكة”، أن نظام الحواجز المنزلقة المزمع تطبيقه يعمل أوتوماتيكياً من خلال لوحة تحكم، ويساعد على إدارة الحشود بشكل أفضل، وسيراعى في المشروع أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأشارت إلي أن أحد المكاتب الاستشارية يدرس المشروع تمهيداً لتنفيذه على أرض الواقع، حيث تم تحديد موقعين لتطبيقه، الأول على مداخل الحرم المكي الشريف، والآخر على مداخل صحن المطاف، وسيتم وضع هذه الحواجز بشكل دائم.

توجه لوضع حواجز أوتوماتيكية لتنظيم حركة الحشود في الحرم المكي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885080807.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.