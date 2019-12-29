بالفيديو.. الجبير يزور “الرياض بوليفارد” ويلتقط “سيلفي” مع المواطنين

زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير منطقة “الرياض بوليفارد” الترفيهية، والتقط السيلفي والصور التذكارية مع الزوار من المواطنين والمقيمين.
وبث حساب “شتاء الرياض” مقطع فيديو يوثق زيارة الجبير للبوليفارد، حيث حرص على التجول في أنحاء المنطقة والتقاط الصور السيلفي، وقضاء أوقات ممتعة بين الفعاليات المختلفة.
يذكر أن منطقة البوليفارد تستمر في استقبال الزوار على مدار أيام الأسبوع حتى شهر مارس 2020، ضمن فعاليات موسم الرياض التي انطلقت في أكتوبر الماضي.
نورنا معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير @AdelAljubeir في منطقة #الرياض_بوليفارد 😍
اللي شاف المنطقة وعاش أوقات جميلة بين فعالياتها المختلفة 💙#شتاء_الرياض pic.twitter.com/lZ5BPLEBHh
— شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) December 28, 2019
وفق “أخبار 24”.