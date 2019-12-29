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أخبار الخرج > مكافحة المخدرات بالخرج تقيم معرضاً مصغراً للتعريف بأضرار المخدرات لمنسوبي ادارة الدفاع المدني
29/12/2019   1:23 م

مكافحة المخدرات بالخرج تقيم معرضاً مصغراً للتعريف بأضرار المخدرات لمنسوبي ادارة الدفاع المدني

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أقامت شعبة مكافحة المخدات بمحافظة الخرج صباح هذا اليوم الموافق ٢/ ٥ / ١٤٤١ بأقامة معرض مصغر للتعريف بأضرار المخدرات لمنسوبي أدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج من ضباط وصف ضباط.

مكافحة المخدرات بالخرج تقيم معرضاً مصغراً للتعريف بأضرار المخدرات لمنسوبي ادارة الدفاع المدني

أخبار الخرج
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