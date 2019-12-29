أطلقت شركة “جوجل” ميزة جديدة للبحث، تتيح عرض نتائج البحث بتقنية الواقع المعزز، بحيث يستطيع الشخص استعراض بعض هذه النتائج على طاولته أو البيئة المحيطة بتقنية الصور ثلاثية الأبعاد.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “جوجل” أوضح خلال “مؤتمر المطوريين I/O 2019” في مايو الماضي، أن الميزة الجديدة تتيح تجربة تفاعلية مميزة تحقق استفادة المستخدمين من كاميرات الهواتف الذكية بكفاءة أكبر، بحيث تتحول إلى أداة فعالة في عملية البحث.
وأضاف أنه من خلال ميزة تقنية الواقع المعزز؛ فإن المستخدم يستطيع أن يحصل على عرض ثلاثي الأبعاد للموضوع محور البحث، سواء كان صورة أو منتجا ما ومشاهدته من جميع الزوايا.
ونشر المختص التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو يوضح كيفية استخدام الميزة الجديدة، وعيش تجربة بحث مختلفة وواقعية أكثر.
وفق “أخبار 24”.