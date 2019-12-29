فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر على مضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل للفيحاء مبكرا في شوط المباراة الأول محترف الفريق روني فرنانديز، فيما سجل للنصر هدفه الأول في الدقيقة 73 محترفه المغربي عبد الرزاق حمدالله من ركلة جزاء، وضاعف النتيجة سلطان الغنام للفريق بهدف في الدقيقة 81، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين سجل حمدالله هدفين متتاليين صنعهما له النيجيري أحمد موسى، ليكمل “الهاتريك”.
وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد، حيث كانت البطاقة الحمراء الأولى في الدقيقة 43 من نصيب لاعب الفيحاء صمويل أوسو لتعديه بالضرب بدون كرة على لاعب النصر سلطان الغنام، في حين كانت البطاقة الثانية من نصيب حارس النصر براد جونز في الدقيقة 65، أما البطاقة الثالثة فأُشهرت في وجه لاعب الفيحاء إدملسون في الدقيقة 73.
وبهذه النتيجة عزّز النصر صدارته برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع من 13 مباراة.
وفق “أخبار 24”.