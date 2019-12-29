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أخبار محلية > “آل الشيخ” يتفاعل مع شكوى مواطن بسبب تذاكر أحد عروض السبت
29/12/2019   7:01 ص

“آل الشيخ” يتفاعل مع شكوى مواطن بسبب تذاكر أحد عروض السبت

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تفاعل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع شكوى لمواطن، بشأن أحد عروض “شتاء الرياض” أمس السبت؛ بسبب إصدار تذاكر جديدة للعرض رغم أنه مُخصص لحاملي تذاكر الأربعاء الماضي، مؤكداً أنه يتابع الأمر.

وأوضح المواطن في شكواه، أن الجمهور الذي يحمل تذاكر لعروض الأربعاء الماضي لحضور مسرحية “عنتر المفلتر”، والتي جرى إلغاؤها بسبب أعمال صيانة طلب منهم الحضور لعرض السبت.

ولفت إلى أن حاملي تذاكر الأربعاء فوجئوا ببيع تذاكر عرض السبت لجمهور جديد، ما يعني بيع تذكرتين لكل مقعد بالعرض، مبدياً تعجبه من عدم وجود إدارة للأزمة في ظل تزايد تكدس حاملي التذاكر. وفق “أخبار 24”.

“آل الشيخ” يتفاعل مع شكوى مواطن بسبب تذاكر أحد عروض السبت

أخبار محلية
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