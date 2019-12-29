نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رع، نائب أمير منطقة الرياض مساء أمس السبت، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.
وسلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن، عقب نهاية الشوط التاسع من السباق، كأس ولي العهد لخيل الإنتاج لسلطان بن عبدالرحمن العمّاج بعد فوز الجواد “لعيون وليد” بالمركز الأول لإسطبل سلطان العمّاج .
كما سلّم نائب أمير الرياض بعد نهاية الشوط العاشر كأس ولي العهد للخيل المستوردة لرفاعي بن صمت الغريبان من دولة الكويت الشقيقة بعد فوز الجواد “كونتانجو” بالمركز الأول لإسطبل رفاعي الغريبان .
وفق “أخبار 24”.