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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس كازاخستان في ضحايا طائرة الركاب
28/12/2019   9:34 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس كازاخستان في ضحايا طائرة الركاب

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، للرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية.

وعبّر خادم الحرمين في برقيته عن تعازيه ومواساته باسم شعب وحكومة المملكة للرئيس الكازاخستاني، داعياً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

فيما أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في برقيته، للرئيس الكازاخستاني ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين. وفق “أخبار 24”.

وكانت الطائرة فوكر100 التابعة لشركة طيران “بِك أير” تحطمت عقب إقلاعها في الساعات الأولى من صباح الجمعة وعلى متنها 100 شخص، وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصاً على الأقل.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس كازاخستان في ضحايا طائرة الركاب

أخبار محلية
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