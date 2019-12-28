أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة أمس الجمعة بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة صحية بينبع، على متن إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش.
وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، إن غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة تلقت بلاغًا من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري بوجود إشارة استغاثة من إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، تفيد بوجود بحار أوكراني تعرض لوعكة صحية، ويحتاج إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى.
وأضاف القريني: على الفور تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالتوجه لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة، وتم إنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ومن ثم نقله لمستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود، وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد تلقّيه العلاج اللازم.
وفق “أخبار 24”.