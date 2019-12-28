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أخبار محلية > تعيين نايف السديري سفيراً للمملكة لدى الأردن
28/12/2019   5:55 م

تعيين نايف السديري سفيراً للمملكة لدى الأردن

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بتعيين نايف بن بندر السديري سفيرا للمملكة، لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهته، عبر السفير السديري عن تقديره للثقة الكبيرة التي أولاها له الملك سلمان بتعيينه في هذا المنصب.

وقال السديري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله، بجزيل الشكر والامتنان على الثقة الغالية بتعييني سفيراً للمقام الكريم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة”. وفق “أخبار 24”.

وكان السديري يعمل سفيراً للمملكة في كندا، حتى تم استدعاؤه إلى البلاد للتشاور في عام 2018، قبيل أن تتخذ المملكة قرارها بتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا.

تعيين نايف السديري سفيراً للمملكة لدى الأردن

أخبار محلية
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