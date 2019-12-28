غرامات بـ1,7 مليون ريال لـ29 مخالفاً بسبب الإساءة للحيوانات وعدم تطبيق المواصفات

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات على 29 مخالفاً لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1,7 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت عدم تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، وعدم توفير بيئة مناسبة للحيوانات ونقلها بين المناطق دون الحصول على الشهادة الصحية، بالإضافة إلى مخالفات صحية ومخالفات تتعلق بالتراخيص.
وأشارت إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل بمخالفة واحدة لكل منها. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الوزارة بملاك المشاريع والقائمين عليها التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها.