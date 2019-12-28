بالفيديو.. شاهد عيان على كسوف الشمس قبل 70 عاما: رأينا النجوم وقت الظهر

تحدث مواطن في الثمانينيات من العمر عن مشاهدته لكسوف الشمس قبل 70 عاماً، في السنة التي سُميت “سنة الظلمة”.
وقال المواطن ويدعى “أبو شرعان” خلال مقطع فيديو نشره المختص في علوم الفلك خالد الزعاق، إنه رأى الهلال في محل الشمس وقت الظهيرة، حيث ظهرت النجوم في السماء، وبدا النهار مظلمًا، ولجأت الحيوانات إلى حظائرها والطيور إلى أوكارها، حتى ظن البعض من هول الموقف أنه يوم القيامة.
وأيَّد الزعاق ما قاله المسن فيما تصل بحالة الخوف التي انتابت الحيوانات، موضحاً أنه في حالات الكسوف، مثل الذي حدثت في 29/ 5/ 1371هـ فإن الطيور تخلو إلى أوكارها، ويعلو نباح الكلاب، ويكثر صياح الديكة. وفق “أخبار 24”.
شاهد عيان على سنة الظلمة(كسوف الشمس الكلي) والذي حدث فبل سبعين سنة 1371/5/29 هجري pic.twitter.com/ffPsHMOBZC
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 27, 2019