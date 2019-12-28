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اخبار رياضية > الشعلان يطالب لجنة الانضباط بالتدخل فيما حدث بين “جوفينكو” ولاعب الحزم!
28/12/2019   1:10 م

الشعلان يطالب لجنة الانضباط بالتدخل فيما حدث بين “جوفينكو” ولاعب الحزم!

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طالب الناقد والقانوني الرياضي خالد الشعلان بتدخل لجنة الانضباط في ما حدث بين لاعب الهلال “جوفينكو” ولاعب الحزم ، في المباراة التي أقيمت أمس بين الفريقين ضمن الجولة الـ 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكتب الشعلان عبر حسابه الرسمي على تويتر ” وفق المادة ١من لائحة لجنة الانضباط فإن (الشروع بالمخالفة) هو البدء بتنفيذ فعل مخالف لم يتمه الفاعل، والمادة ٨ نصت بأن الأفعال التي تعتبر شروعاً بارتكاب مخالفة تكون موجبة لعقوبة الفعل التام، وللجنة أن تتدخلُ من تلقاء نفسها للنظر فيما حدث بين جوفينكو والناشري وفق م١/٢/١٣٣.

وأضاف” إمّا بجهل أو كذب أو تضليل هناك من لايزال يقول بأنَّ لجنة الانضباط لم تتدخلْ بحادثة لاعب النصر حمدالله ولاعب الحزم، وحادثة لاعب الأهلي البلايلي ولاعب المجزل، بل اللجنة تدخلت ودرست الحالتين، ورأت لا وجه لاصدار عقوبة. وفق “المرصد”.

وأضاف” الآن نُطالبها بالتدخل لدراسة حالة جوفينكو والناشري”.

 

الشعلان يطالب لجنة الانضباط بالتدخل فيما حدث بين “جوفينكو” ولاعب الحزم!

اخبار رياضية
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