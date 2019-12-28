«الانضباط» ترفض احتجاج ضمك في عطا الله

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق، الجمعة، احتجاج نادي ضمك ضد النادي الأهلي بسبب عدم أهلية مشاركة لاعبه باسم عطالله في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء في حيثيات قرار لجنة الانضباط القابل للاستئناف، و الاحتجاج شكلاً ورفضه من الناحية الموضوعية، ومصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكان الأهلي قد فاز على ضمك بنتيجة 5-1، خلال المباراة المعنية، واحتجت إدارة ضمك على عدم وجود أسم باسم عطا الله ضمن قائمة الـ 30 لاعباً لفريق الأهلي التي سجلت خلال فترة التسجيل الأولى. وفق “الرياضية”.