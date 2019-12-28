النصر يتلقى عرضين لإعارة الغوينم والفرشان

ذكرت مصادر أن نادي النصر تلقى عرضين من إدارتي نادي ضمك ونادي أحد، لأجل ضم نجمي الفريق خالد الغوينم، ونواف الفرشان بنظام الإعارة.
وأوضحت المصادر أن نادي ضمك أرسل خطاباً رسمياً لإدارة النصر، للحصول على خدمات لاعب وسط الفريق خالد الغوينم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، مبينة وفقاً لصحيفة “الرياضية” أن نادي أحد طلب استعارة لاعب الوسط نواف الفرشان للفترة نفسها.
من جهته، أرجأ مدرب فريق النصر البرتغالي روي فيتوريا، النظر في أمر إعارة اللاعبَين حتى خوض الفريق مباراته اليوم السبت ضد التعاون ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.