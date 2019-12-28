نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > النصر يتلقى عرضين لإعارة الغوينم والفرشان
28/12/2019   1:08 م

النصر يتلقى عرضين لإعارة الغوينم والفرشان

+ = -
1366

ذكرت مصادر أن نادي النصر تلقى عرضين من إدارتي نادي ضمك ونادي أحد، لأجل ضم نجمي الفريق خالد الغوينم، ونواف الفرشان بنظام الإعارة.

وأوضحت المصادر أن نادي ضمك أرسل خطاباً رسمياً لإدارة النصر، للحصول على خدمات لاعب وسط الفريق خالد الغوينم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، مبينة وفقاً لصحيفة “الرياضية” أن نادي أحد طلب استعارة لاعب الوسط نواف الفرشان للفترة نفسها.

من جهته، أرجأ مدرب فريق النصر البرتغالي روي فيتوريا، النظر في أمر إعارة اللاعبَين حتى خوض الفريق مباراته اليوم السبت ضد التعاون ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

النصر يتلقى عرضين لإعارة الغوينم والفرشان

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885080667.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.