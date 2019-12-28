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اخبار رياضية > الجماهير تختار أفضل رئيس نادٍ سعودي في 2019
28/12/2019   1:07 م

الجماهير تختار أفضل رئيس نادٍ سعودي في 2019

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اختارت جماهير برنامج “الدوري مع وليد” أفضل رئيس نادٍ سعودي في عام 2019، وذلك من خلال استفتاء أطلقه البرنامج في حلقة اليوم الجمعة.

وقال متابعو البرنامج: إن فهد بن نافل هو أفضل رئيس نادٍ سعودي في عام 2019، بعدما قاد الهلال في عهده للفوز بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب دام 19 عامًا في شهر نوفمبر الماضي.

واختار متابعو البرنامج فهد بن نافل كأفضل رئيس نادٍ بنسبة 78.3%، بينما حل سعود آل سويلم رئيس النصر السابق في المركز الثاني في التصويت برصيد 17.5%، أما محمد القاسم رئيس التعاون فحل في المركز الثالث برصيد 4.3% من نسب التصويت. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 في عهد سعود السويلم قبل أن يعتذر عن الترشح لرئاسة أصفر العاصمة.

بينما فاز التعاون بلقب كأس الملك في الموسم الماضي على حساب الاتحاد في شهر مايو الماضي.

الجماهير تختار أفضل رئيس نادٍ سعودي في 2019

اخبار رياضية
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