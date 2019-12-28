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اخبار رياضية > ضربة للأهلي قبل لقاء الشباب
28/12/2019   1:07 م

ضربة للأهلي قبل لقاء الشباب

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في ضربة غير متوقعة لفريق الأهلي والذي يحل ضيفًا على الشباب غدًا “السبت”، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث قرر السويسري كرستيان غروس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استبعاد الجزائري يوسف بلايلي، من قائمة الفريق لمباراة القمة أمام الشباب.

وذلك بعد الإصابة التي حدثت له في التدريب الآخير عبارة عن كدمة في الكتف وستبعده عن مباراة الشباب فقط ويكون مستعدا للمباريات القادمة .

وكان بلايلي ضمن العناصر التي يخطط جروس لمفاجأة الشباب بها، بعد عودة اللاعب من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام النجوم، بدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

ضربة للأهلي قبل لقاء الشباب

اخبار رياضية
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