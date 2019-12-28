“الأمر بالمعروف” تتسلم معايير ومقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل لموظفيها الميدانيين

تسلمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني، من المركز الوطني للقياس.
وأوضح الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند عقب تسلمه المشروع من المدير التنفيذي لـ”قياس” الدكتور عبدالله القاطعي، أن المشروع يهدف لإعداد معايير مهنية لموظفي الهيئة الميدانيين، وبناء قياس مهني يساهم في الانتقاءِ الموضوعي للموظف الميداني، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وزيادة تأهيلهم.
وأضاف أن الهيئة لمست أولى ثمرات هذا المشروع على أرض الواقع من خلال نتائج الاختبار الأول الذي نفذ من خلال عمل منتظم وإجراءات دقيقة.
من جهته، أشاد الدكتور القاطعي بتعاون الهيئة والذي ساهم في إنجاز المشروع بمهنية عالية، مؤكداً أن الرئاسة العامة من أفضل الجهات التي تعامل معها المركز الوطني للقياس، معبراً عن طموحه في استمرار التعاون فيما يحقق المصلحة العامة. وفق “أخبار 24”.