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أخبار محلية > “مؤسسة الحبوب” تنفي رفع أسعار الشعير‏ بداية يناير المقبل
28/12/2019   12:51 م

“مؤسسة الحبوب” تنفي رفع أسعار الشعير‏ بداية يناير المقبل

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نفت المؤسسة العامة للحبوب اليوم السبت رفع أسعار بيع ‏الشعير اعتباراً من أول يناير من العام المقبل 2020.‏

وأوضحت في بيان عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن من ‏شائعات، داعية كافة عملائها للحرص على الحصول على المعلومات من ‏موقعها الإلكتروني.‏

وجاء بيان المؤسسة ردًا على استفسارات العديد من العملاء ‏خلال اليومين الماضيين حول رفع أسعار كيس الشعير.‏

يذكر أن واردات المملكة من الشعير العلفي المتعاقد عليه ‏خلال 2019، تراجعت إلى 5.3 مليون طن، مقارنة بنحو 8.7 ‏مليون طن تم التعاقد عليها خلال العام الماضي 2018‏‎. وفق “أخبار 24”.

وعزت المؤسسة تراجع الطلب المحلي، إلى زيادة الاعتماد على ‏المراعي بعد موسم غزير للأمطار، وهو ما خفف من الاعتماد ‏على الشعير‎.

“مؤسسة الحبوب” تنفي رفع أسعار الشعير‏ بداية يناير المقبل

أخبار محلية
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