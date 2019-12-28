“مؤسسة الحبوب” تنفي رفع أسعار الشعير‏ بداية يناير المقبل

نفت المؤسسة العامة للحبوب اليوم السبت رفع أسعار بيع الشعير اعتباراً من أول يناير من العام المقبل 2020.
وأوضحت في بيان عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن من شائعات، داعية كافة عملائها للحرص على الحصول على المعلومات من موقعها الإلكتروني.
وجاء بيان المؤسسة ردًا على استفسارات العديد من العملاء خلال اليومين الماضيين حول رفع أسعار كيس الشعير.
يذكر أن واردات المملكة من الشعير العلفي المتعاقد عليه خلال 2019، تراجعت إلى 5.3 مليون طن، مقارنة بنحو 8.7 مليون طن تم التعاقد عليها خلال العام الماضي 2018. وفق “أخبار 24”.
وعزت المؤسسة تراجع الطلب المحلي، إلى زيادة الاعتماد على المراعي بعد موسم غزير للأمطار، وهو ما خفف من الاعتماد على الشعير.