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أخبار محلية > ‏”الوزراء” يلزم الجهات الحكومية بشراء المركبات والأجهزة الموفرة للطاقة‏
28/12/2019   12:51 م

‏”الوزراء” يلزم الجهات الحكومية بشراء المركبات والأجهزة الموفرة للطاقة‏

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وجه مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز ‏السعودي لكفاءة الطاقة، بتقديم خطة عمل توضح الآليات ‏المستخدمة لرفع كفاءة استهلاك الوقود لديها، لتحقيق كفاءة ‏الطاقة.‏

وشدد المجلس في قرار نشرته جريدة “أم القرى” ‏أمس الجمعة، على مراعاة معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود عند ‏شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية.

وكلف مجلس الوزراء مركز كفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لمراقبة ‏تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة ‏في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك ‏خلال 90 يوماً. وفق “أخبار 24”.

‏”الوزراء” يلزم الجهات الحكومية بشراء المركبات والأجهزة الموفرة للطاقة‏

أخبار محلية
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