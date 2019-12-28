بالصور.. الأمير تركي بن محمد يقنص بالصقر النادر الذي أهداه بوتين للملك سلمان

نشر المصور ماجد المالكي صورة للأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، وهو “يقنص” بالصقر الحر الأبيض النادر الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكان الرئيس الروسي قدّم الصقر “كامشاتكا” – نسبة إلى موطنه الأصلي في شبه جزيرة كامشاتكا الكائنة في شرق روسيا – هديةً للملك سلمان خلال زيارته للمملكة في شهر أكتوبر الماضي.
ياسيدي تركي زعيم الصقاره
يالي لنا فزعاتك اسرع من البرق
مبروك يامير ألوفا والنداره
طير المليك اللي على الغير به فرق
هدية الروسي لنمر النماره
هديةٍ سولف بها الغرب لشرق
خصك به اللي عز دينه وداره
مليكنا راع العزم والحزم طرق#طير_الملك_سلمان pic.twitter.com/OkVudFhOSL
— ماجد المالكي (@MajedBinAbdulah) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩
سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مع #الصقر_سلمان.. وهو الصقر الحر الأبيض «النادر» الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية لملكنا سلمان بن عبدالعزيز الذي وَهَبه لـ«حفيد الفهد» الأمير تركي..
▫️تصوير | @MajedBinAbdulah pic.twitter.com/2QKWRLVnMB
— أحمد الفهيد (@alfheedA) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.