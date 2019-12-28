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أخبار محلية > بالصور.. الأمير تركي بن محمد يقنص بالصقر النادر الذي أهداه بوتين للملك سلمان
28/12/2019   7:05 ص

بالصور.. الأمير تركي بن محمد يقنص بالصقر النادر الذي أهداه بوتين للملك سلمان

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نشر المصور ماجد المالكي صورة للأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، وهو “يقنص” بالصقر الحر الأبيض النادر الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان الرئيس الروسي قدّم الصقر “كامشاتكا” – نسبة إلى موطنه الأصلي في شبه جزيرة كامشاتكا الكائنة في شرق روسيا – هديةً للملك سلمان خلال زيارته للمملكة في شهر أكتوبر الماضي.

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الأمير تركي بن محمد يقنص بالصقر النادر الذي أهداه بوتين للملك سلمان

أخبار محلية
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