وزير الثقافة: مفاجأة سارة الأسبوع المقبل

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أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عن مفاجأة سارة سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل دون أن يوضح تفاصيلها.
وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر”: “التعليم أولاً.. التعليم أخيراً.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم”.
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