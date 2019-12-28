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أخبار محلية > وزير الثقافة: مفاجأة سارة الأسبوع المقبل
28/12/2019   7:04 ص

وزير الثقافة: مفاجأة سارة الأسبوع المقبل

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أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عن مفاجأة سارة سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل دون أن يوضح تفاصيلها.

وقال وزير الثقافة في تغريدة عبر صفحته بـ”تويتر”: “التعليم أولاً.. التعليم أخيراً.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم”.

وزير الثقافة: مفاجأة سارة الأسبوع المقبل

أخبار محلية
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