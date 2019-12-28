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اخبار رياضية > شاهد.. مراحل صناعة كأس السوبر السعودي
28/12/2019   7:03 ص

شاهد.. مراحل صناعة كأس السوبر السعودي

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نشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها بـ”تويتر”، مقطع فيديو كشفت فيه عن خطوات ومراحل صناعة كأس السوبر السعودي.

وأوضح الفيديو خطوات صناعة الكأس، وهي تصميم الشكل، ثم تلتها خطوات التنفيذ باستخدام المعدن، وإضافة الألوان الزاهية عليها، حتى الانتهاء منها بأفضل صناعة تليق بالمناسبة الكروية الكبرى.

يُذكر أن مباراة السوبر السعودي ستقام على ملعب الجوهرة، بين النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك في 4 يناير 2020.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مراحل صناعة كأس السوبر السعودي

اخبار رياضية
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