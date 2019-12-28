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اخبار رياضية > بعد غيابه المُثير للجدل.. “التويجري” يظهر مجدداً مع وليد الفراج ويقيم الأفضل خلال العام (فيديو)
28/12/2019   7:02 ص

بعد غيابه المُثير للجدل.. “التويجري” يظهر مجدداً مع وليد الفراج ويقيم الأفضل خلال العام (فيديو)

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ظهر الناقد الرياضي عادل التويجري مجدداً مساء أمس (الجمعة)، ببرنامج “الدوري مع ولید” الذي يعرض على قناة “SBC”، بعد غيابه بعد أن ترددت أنباء الأسبوع الماضي عن إيقافه والتحقیق معه؛ بسبب وصفه غیر اللائق للدوري السعودي.

ورحب مُقدم البرنامج وليد الفراج بالتويجري، قائلاً: “مونتيري سوى فيكم العجب، من يوم المباراة ما شفتك شخبار الضغط مونتيري لعب فيك”.

ورد التويجري على الفراج: “إذا كان الهلاليين يقال لهم شخبار الضغط وهم جايبين دوري أبطال آسيا ورابع العالم، يبقى التانيين يقال لهم فيه ضغط ولا ما في ضغط”. وفق “أخبار 24”.

واختار التويجري في استفتاء عام 2019، رئيس نادي الهلال فهد بن نافل أفضل رئيس نادي في العام، والهلال أفضل فريق سعودي، وسالم الدوسري أفضل لاعب محلي، وقوميز أفضل لاعب أجنبي.

 

بعد غيابه المُثير للجدل.. “التويجري” يظهر مجدداً مع وليد الفراج ويقيم الأفضل خلال العام (فيديو)

اخبار رياضية
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