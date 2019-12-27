“الإحصاء”: 98% من الشباب يستخدمون مواقع التواصل

أظهرت نتائج مسح تنمية الشباب للعام 2019، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة الفئة العمرية “15-34″ سنة بلغت ”36,70%” من إجمالي عدد السكان في المملكة، بينهم “51,0%” ذكور و”48,97%” إناث.
كما كشفت النتائج، أن “31,75%” من الشباب واجهوا صعوبات في التعليم، منهم “31,86%” ذكور، و”31.64″ إناث، وأن “23,54%” من الشباب راضون عن عملهم، بينهم “23,90%” ذكور، و”21,85%” إناث، وأن “45,88%” من الشباب واجهوا صعوبات بعملهم السابق، بينهم”45,33%” ذكور، “48,53%” إناث.
فيما أوضحت نتائج المسح، أن أصحاب العمل من الشباب الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية بلغت نسبتهم “55.13%”.
فيما أظهر المسح، أن “44,7%” من الشباب يدخرون جزءاً من دخلهم الشهري، بينهم “43,62%” ذكور، و”50,19%” من الإناث.
وأشارت نتائج المسح إلى أن من “98,43%” من الشباب يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم “98,63%” ذكور، و”98,22%” من الإناث، في حين بلغت نسبة الشباب الذين أثَّرت شبكات التواصل الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية “35,83%” “36,81%” ذكور، و”34,80%” إناث. وفق “أخبار 24”.
في حين أثبتت نتائج المسح، أن “19,21%” من الشباب لديهم معرفة تامة بأساسيات الإسعافات الأولية، بينهم “23,17%” ذكور، و”15.09%” إناث.